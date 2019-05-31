شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع استعداد المستشفيات للعيد في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، استعداد المستشفيات مع قدوم عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من «أطباء، فنيين، تمريض» بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، مؤكدا استمرار تكثيف نشاط الجانب الوقائي وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية مع سحب عينات من كافة المعروضات الغذائية، وتكثيف المرور، مع تشديد إجراءات استمرار التزام الأطباء بالنوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات بدائرة المحافظة.

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ومن ناحية أخرى استجاب المحافظ للمواطنين وتابع المرور على مدينة بلطيم وفحص الإشغالات على الطريق العام تبين بالمرور على المدينة انتشار الهيش بشوارع المنطقة الصناعية ببلطيم وانتشار القمامة وطفح المجاري بمنطقة اسكان الشباب المجاورة لها، كما انها تحتاج لرفع كفاءة من حيث الرصف، وانتشار القمامة بمنطقة المساكن على طريق الحامول بلطيم بشكل فج وملوث للبيئة، وانتشار القمامة بمنطقة المساكن بجوار مسجد عمر ابن الخطاب وبمدخل الحديقة الخاصة بالوحدة المحلية وبالأخص خلف عمارة المحكمة القديمة بالإضافة إلى وجود 4 بيارات للصرف القديم (طرنشات) بالعمارة بدون غطاء وممتلئة بالقمامة مما قد يسبب خطورة على المواطنين، كما تلاحظ وجود تهالك بالبلدورات بشوارع المدينة ووجود نافورة معطلة وممتلئة بالقمامة بوسط المدينة وأمام إحدى الشركات، فضلاً عن وجود تجمعات قمامة بشكل فج بنهاية شارع بورسعيد وبالطريق الدائري.

وبخصوص الشكوى المقدمة من أحد المواطنين والذى يتضرر من قيام الباعة بغلق الطريق العام أمام السوق، تم المعاينة على الطبيعة وتبين قيام الباعة بفرش بضاعتهم في الطريق العام أمام السوق بمدينة بلطيم مما أدى إلى تعطيل حركة المرور والازدحام الشديد، وبالتواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، أفادت أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية (محاضر اشغالات ومحاضر بيئة) وتم ارسال مذكرة للشرطة لإعداد حملة مكبرة فضلاً عن مخاطبة الادارة الصحية والتموين لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بتلافى الملاحظات الواردة بالتقرير خلال 3 أيام وعرض تقرير مصور قبل وأثناء وبعد، مكلفاً بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم، مؤكداً على محاسبة المقصرين.