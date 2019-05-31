شكرا لقرائتكم خبر عن «إنبي» تفوز بتنفيذ مشروع جديد بالإمارات بعد غياب 25 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» كمقاول عام بتنفيذ مشروع «Satah off gas compressor project» المملوك لشركة «ادنوك البحرية» بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد منافسة مع عدد من الشركات العالمية كانوا قد تقدموا لتنفيذ المشروع .

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وقال المهندس علاء حجازي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إنبي» ان الفوز بمشروع دولة الامارات هو تأكيد لقدرة قطاع البترول المصرى في تنفيذ المشروعات خارج مصر بفضل تشجيع وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والحكومة المصرية.

وأضاف ان عرض المقدم من شركة «إنبي» هو الأفضل مالياً وفنياً وان هذا النجاح يأتي بعد مشاركة شركة «إنبي» في مؤتمر «أديبك ٢٠١٨» وتوجيهات الوزارة بفتح أسواق جديدة للشركة بدولة الإمارات بعد غياب لشركة «إنبي» دام لأكثر من خمسة وعشرون عام حيث كان آخر مشروع تنفذه الشركة بدولة الإمارات في مجال التصميم الهندسي فقط وليس كمقاول عام كان عام «١٩٩٥»

واكد ان هذا المشروع سيكون نقطة الإنطلاق لعدة مشروعات مستقبلية في سوق دولة الإمارات بخبرات مصرية ومعايير هندسية عالمية