مقصد عالمي.. تصميم جديد لحدائق المنتزه بالإسكندرية

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تصميم حدائق المنتزه
نشرت صفحة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على موقع "فيسبوك"، مخطط لتطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، لتعود على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى وهمزة وصل مع مختلف دول حوض البحر المتوسط، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.
وكشفت صفحة وزير النقل عن وجود دراسة تقضي بربط المنطقة بحريا مع باقي موانئ حوض البحر المتوسط، على أن يتم ذلك من خلال إقامة مرس عالمي للسفن واليخوت، وإنشاء كورنيش مفتوح، وبرنامج متنوع من الفاعليات الفنية والرياضية.وأكدت الصفحة أن عملية تطوير حدائق المنتزه لن تشهد المساس المسطحات الخضراء، وأن مصيرها الحفاظ
وكشفت صفحة وزير النقل عن وجود دراسة تقضي بربط المنطقة بحريا مع باقي موانئ حوض البحر المتوسط، على أن يتم ذلك من خلال إقامة مرس عالمي للسفن واليخوت، وإنشاء كورنيش مفتوح، وبرنامج متنوع من الفاعليات الفنية والرياضية.
وأكدت الصفحة أن عملية تطوير حدائق المنتزه لن تشهد المساس المسطحات الخضراء، وأن مصيرها الحفاظ عليها وعلى كافة الحدائق، بل وأنه سيتم العمل على زيادتها من خلال إنشاء نظام ري حديث مستدام، والاهتمام والعناية بالنباتات والأشجار النادرة من خلال متخصصين.
وذكرت أنه وفقا لتوجيهات السيسي فلن يتم المساس بالمناطق الآثرية، ويتم الاهتمام والحفاظ على الطابع التراثي المميز لحدائق المنتزه، وسيتم إزالة كافة التعديات غير القانونية، وجعل الحدائق مقصد عالمي يجذب السياح من مختلف دول العالم ومتنفس لجميع شرائح المجتمع المصري.
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