انت الان تتابع مقصد عالمي.. تصميم جديد لحدائق المنتزه بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تصميم حدائق المنتزه

نشرت صفحة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على موقع "فيسبوك"، مخطط لتطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، لتعود على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى وهمزة وصل مع مختلف دول حوض البحر المتوسط، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 157 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.

وكشفت صفحة وزير النقل عن وجود دراسة تقضي بربط المنطقة بحريا مع باقي موانئ حوض البحر المتوسط، على أن يتم ذلك من خلال إقامة مرس عالمي للسفن واليخوت، وإنشاء كورنيش مفتوح، وبرنامج متنوع من الفاعليات الفنية والرياضية.وأكدت الصفحة أن عملية تطوير حدائق المنتزه لن تشهد المساس المسطحات الخضراء، وأن مصيرها الحفاظ

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