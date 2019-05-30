برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

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علاء مرزوق محافظ القليوبية

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي بلغت 85.2%، ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات على الرابط التالي: http://results.qalubiaedu.org/، موضحا أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية. وحصلت الطالبة صفاء صبرى عبد ربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة، وأجرى المحافظ مكالمة هاتفية معها لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.

من جانبه، أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال التصحيح للمواد تمت بمنتهى الدقة والحيادية، مضيفا أنه تم مراجعة جميع جزئيات الإجابات من قبل موجهي المواد الدراسية والمصححين.وأشار عجلان، في بيان له، اليوم، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية