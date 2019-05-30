شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«الزراعة» لمواجهة أخطر حشرة على المزروعات بعد دخولها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزرعة دخول دودة «الحشد الخريفية» مصر رسميًا، موضحة أن إدارات مكافحة الآفات بدأت حالة الطوارئ لمكافحة مناطق ظهور الدودة، التى هاجمت أكثر من 30 دولة إفريقية قبل وصولها مصر، وتلقى الوزير الدكتور عزالدين أبوستيت تقريرًا حول توصيات لجنة تسجيل الآفات الجديدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الدودة، ووفقاً للتقرير الخاص بنتائج تحليل عينة حشرية تم أخذها من قرية العقبة مركز كوم أمبو فى أسوان، بأحد حقول الذرة الشامية، قال معهد بحوث أمراض النباتات إنه بعد إجراء تقنية البصمة الوراثية فإن العينة هى دودة الحشد الخريفية.

وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الفورية لمكافحة هذه الحشرة، مع التحقق من اتباع الطرق العلمية للرصد والحصر والتعريف، واستخدام التقنيات الحديثة، وإجراء تحليل مخاطر الحشرة طبقاً للقواعد والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بتسجيل آفة جديدة.

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وأصدرت الوزارة تقريرًا عن دودة الحشد وإدارة مكافحتها، قائلة: «إنها تعد من الآفات المدمرة للمزروعات فى قارة إفريقيا، خاصة محصول الذرة، وإنها قادرة على الهجرة والانتقال لمسافات طويلة حيث تطير لأكثر من 100 كيلومتر فى الليلة الواحدة، ما يساعد على سرعة انتشارها، إذ أظهرت وفرة عددية فى معظم بلاد القارة الإفريقية فى فترة زمنية قصيرة إضافة لتغذيتها المتنوعة على أكثر من 100 نوع نباتى، حيث تتغذى على الأوراق وسيقان المحاصيل والأجزاء الخضرية والبراعم الزهرية والثمـار حديثة العقد مسببة تساقطها».

وأضاف التقرير أن أهم المحاصيل المفضلة لدودة الحشد هى الذرة والذرة السكرية والأرز وقصب السكر والنجيل، وتعتبر آفة خطرة جداً على محاصيل فول الصويا والقطن والقمح والشوفان والشعير والفول السودانى والفستق والبرسيم الحجازى، وتصيب العديد من نباتات العائلة الصليبية والعائلة القرعية مثل الخس والبصل والبطاطا والطماطم والتفاح والعنب والبرتقال والخوخ والتبغ والدخن والحنطة السوداء، كما تصيب العديـد من الخضـروات والأعشاب، والعشب التجارى بملاعب الجولف وكرة القدم وأعشاب الحدائق العامة.

ولفت إلى أن خطورة الحشرة تكمن فى أن دورة حياتها تعتمد بشكل كبير على درجة حرارة البيئة، حيث تستمر دورة الحياة 30 يومًا صيفًا، و90 يومًا شتاءً، وينتج عن ذلك عدد من الأجيال فى السنة، وليس لهذه الحشرة فترة سكون، كما تتميز بمعدل تكاثر عال حيث تعطى الأنثى ما يقرب من 2000 بيضة فى عدة لطع، ويفقس البيض بعد 2- 3 أيام صيفًا، ومدة الطور اليرقى 14- 30 يومًا على حسب درجة الحرارة، ولها 6 أعمار يرقية، ومدة طور العذراء من 8- 30 يومًا على حسب درجة الحرارة، والحشرات الكاملة ليلية النشاط ويزداد النشاط فى الليالى الرطبة والأكثر دفئا، لذا يمكن استخدام المصائد الضوئية للحصر، وسواء استخدمت المصايد الضوئية أو الفورمونية، فهى لا تعبر بدقة عن كثافة الحشرة بل على وجود الفراشات، وحينما يتم التأكد من وجود الفراشات يلزم البحث عن البيض واليرقات.