شكرا لقرائتكم خبر عن «العريان» رئيسًا لكلية «كوينز» بجامعة كامبريدج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختير محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة «أليانز»، رئيسًا جديدًا لكلية «كوينز» بجامعة كامبريدج البريطانية، خلفًا للورد جون ليونارد إيتويل، على أن يبدأ مهام عمله فى أكتوبر 2020.

وأعرب العريان عن فخره بعودته لكامبريدج وانضمامه للتدريس بالجامعة العريقة التى تخرج فيها فى سبعينيات القرن الماضى، ليصبح اليوم رئيس كلية كوينز رقم 42.

وكتب العريان، فى تغريدة على «تويتر»: «شكر كبير لمجلس إدارة كلية كوين. ويشرفنى ويسعدنى أن أعود إلى كامبريدج والانضمام إلى كلية تجمع باستمرار بين التميز الأكاديمى والتركيز على رفاهية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. وتمزج بين التنوع والإدماج بجدية».

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وكتبت كوين كوليج: «يسرنا أن نعلن عن انتخاب الدكتور محمد العريان كرئيس رقم 42 لكلية كوينز. سيتولى منصبه فى 1 أكتوبر 2020».

يذكر أن الدكتور محمد العريان هو خبير اقتصادى مصرى أمريكى، ويُعد من الخبراء العالميين المشهود لهم فى مجال الاقتصاد والمال، عمل بصندوق النقد الدولى لمدة 15 سنة، وشغل منصب نائب مدير الصندوق فى الفترة من 1995 إلى 1997. حصل على شهادة جامعية فى الاقتصاد من جامعة كامبريدج، كما حصل على شهادتى الماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة أكسفورد فى بريطانيا، ووصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بالرجل الغامض عندما تولى إدارة الوقف الاستثمارى لجامعة هارفارد، ويُعرف فى الأوساط المالية العالمية بـ«حكيم وول ستريت» بعد إدارته بيمكو.

وعينه الرئيس الأمريكى باراك أوباما رئيسًا لـ«مجلس الرئيس للتنمية العالمية» فى ديسمبر 2012، وكان مرشحًا لرئاسة وزراء مصر بعد ثورة 25 يناير.

وجامعة كامبريدج هى الجامعة الثانية قدمًا على مستوى العالم الناطقة بالإنجليزية بعد جامعة أوكسفورد، وإحدى الجامعات الـ7 العتيقة فى بريطانيا.