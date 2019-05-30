شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات إفطار للأيتام برعاية وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدنى في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان المعظم على مستوى محافظات الجمهورية والتى تضمنت حفلات افطار متضمنة عددا من الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

ففى محافظة أسيوط صرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه تم توزيع 2000 كرتونة من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بقيمة 80000 جنيه تضمنت أنواعا عديدة من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والفقيرة وقد تم اختيار 150 أسرة بكل مركز من مراكز المحافظة وكانت الأولوية للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية.

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بينما شهدت محافظة الوادى الجديد وتحت رعاية محافظ الوادى الجديد ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبالتنسيق مع شركاء التنمية من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم عدد من حفلات الأفطار للايتام والاسر الاولي بالرعاية من مستحقي الضمان وتكافل وكرامة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إضافة إلى توزيع المساعدات المالية والعنية.. كما تم اقامة حفلات افطار للقري الاكثر احتياجا بكافة مراكز المحافظة.

وفى محافظة الأقصر نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر أكبر مائدة افطار بالتنسيق مع محافظة الاقصر و30 جمعية اهلية بساحة ميدان ابو الحجاج تضمن برنامج الافطار عدد من الأغاني والابتهالات الدينية.

وفى محافظة سوهاج نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بحضور د احمد الانصارى محافظ سوهاج وعدد ممن نواب مجلس الشعب ووكلاء الوزارات حفل إفطار جماعيا لعدد 1700 صائم من الأيتام وذوى الإعاقه بحضور د. أحمد الأنصارى محافظ سوهاج وعدد ممن نواب مجلس الشعب ووكلاء الوزارات.

كما شهدت محافظة الدقهلية فعاليات تنظيم إفطار الوحدة الوطنيه للأيتام والمسنين بميت غمر والذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بحضور د كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والسبد عبدالفتاح يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية حيث تضمن حفل الافطار تقديم فقرات فنية وترفيهية وفى نهاية الاحتفالية تم تقديم الهدايا للأبناء من دور الرعاية المشاركين بحفل الإفطار من جمعية تحسين الصحة النسائية بميت غمر وصديقات الكتاب المقدس والمسنين من دار الولاء ومارى جرجس لرعاية كبار السن.