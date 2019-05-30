شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الدولية»: قيد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت منظمة العمل الدولية قيد الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات ضمن المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء فى المنظمة تقديرا لدورالاتحاد العربى الداعم لقضايا العمل والتنمية على المستوى القومى العربى

قال الكيمائى عماد حمدى الأمين العام للإتحاد العربى ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر انه تلقى دعوة للمشاركة فى مؤتمر العمل الدولى المقرر عقده أول الشهر المقبل بجنيف ،مشددا على أهمية دور الدبلوماسية النقابية الداعم لجهود مصر الرسمية فى كافة المحافل الدولية .

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واعلن حمدى فى تصريحات صحفية عن دعوة المؤتمر العالمى لنقابات الكيماويات والطاقة للانعقاد بالقاهرة نهاية شهر يونيو المقبل بمشاركة منظمات من دول البلقان وأمريكا وكوريا.

وأضاف ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى و وزيرا قطاع الأعمال العام والصحة له دلائل واضحة تؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير الشركات والإرتقاء بالمنتج المحلى وتنمية المهارات الفنية للعاملين فى الصناعات الإستراتيجية ومن أهمها صناعة الدواء التى تقوم عليها منظومة التأمين الصحى الشامل ، مشددا على أهمية إيفاد البعثات العلمية من الشباب وتطوير المراكز البحثية داخل مصر .

وأكد نائب رئيس اتحاد العمال على الحقوق الدستورية التى تعطى للعمال حق المشاركة فى إدارة الشركات، مشيرا إلى ان مشروع قانون العلاوات الاستثنائية والتى ستصرف للعاملين اعتبارا من أول يوليو القادم ، سيشمل هذا المشروع المعروض حاليا على البرلمان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لكونهم شركاء فى إصلاح المنظومة الاقتصادية.