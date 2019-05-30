شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: مسلسل «ولد الغلابة» قدم المدرس في صورة إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإعلامية رانيا بدوى أن القائمين على مسلسل ولد الغلابة الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا، لم يقدموا الحبكة الدرامية بالشكل السليم، فليس من المنطقي أن يتحول مدرس لتاجر مخدرات وحرامى وقاتل أكثر من مرة وبدم بارد بسبب مروره بظروف معيشية صعبة.

وتابعت «بدوي» خلال تقديم «نشرة رنووش» المذاع على صفحتها الرسمية على «الفيسبوك واليوتيوب» اليوم الخميس، أن المنطق يقول أن المدرس عندما يتخلى عن مبادئه وقيمه تحت ضغط الظروف يمكن أن يتحول للدروس الخصوصية على سبيل المثال، لكن ما حدث لشخصية عيسى بالمسلسل هو ليس تخليًا عن القيم والقناعات إنما هو تخلي عن إنسانيته كاملة وعن ما فطر عليه الإنسان، وكان يحتاج لمبرر درامي قوى ليقنعنا بهذا التحول البشع.

وتساءلت عن الرسالة التي يريد المؤلف توصيلها للمشاهد من خلال المسلسل، خاصة أن المؤلف لم يبين أي ظروف صعبة تبرر انحراف سلوك البطل بهذا الشكل سواء عنف أسرى على سبيل المثال أو تعرض المدرس لجريمة التحرش وهو طفل أو غير ذلك، مما قد يترك أثرًا نفسيا سيئا يتحول إلى غضب وكراهية للمجتمع ككل، ولكن كل ما مر به البطل الذي تحول لقاتل هي ظروف معيشية ومادية صعبة نمر بها جميعا في حياتنا، فهل معنى ذلك أن نتحول جميعاً لقتلة لأننا عانينا من نفس الظروف.

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وأشارت الإعلامية رانيا بدوي إلى أن شخصية عيسى مدرس التاريخ في المسلسل لا تختلف عن شخصية أي إرهابي، فـالإرهابى في النهاية قاتل لشخص واثنين وثلاثة وخمسة وربما أكثر، تمام مثلما فعل عيسي المدرس بقتله خمس شخصيات من خصومه بلا أي ندم أو تأنيب ضمير مثله مثل أي إرهابي، وكل الفارق أن عيسى لم يستخدم الدين في قتله بخلاف الإرهابى، كما أكدت بدوي أن توقيت ظهور هذا العمر غير مناسب على الإطلاق في وقت نسعي فيه جميعا لتحسين الصورة الذهنية للمدرس والرفع من شأنه، ودعم العملية التعليمية بالكامل، للنهوض بالتعليم والمجتمع ككل.

وعن أداء الممثلين بـ المسلسل، قالت الإعلامية، إن أداء الفنان أحمد السقا ليس به أي جديد، وأداء الفنانة إنجى المقدم كان الأكثر اتقانا على الرغم من غياب المبرر الدرامي للكراهية الشديدة التي تكنها الشخصية لأخيها، ورغبتها القاتلة في الانتقام منه وكل من حولها، فمنعها من الزواج بمن تريد، ليس مبررًا كافيا لكل هذا الشر خاصة أن عددا كبيرا من بنات الصعيد تتزوجن على مزاج الأهل.

وانتقدت «بدوي» دور الفنانة مي عمر، قائلة: «موهبتها الوحيدة أنها زوجة المخرج ليس أكثر»، أما بالنسبة للفنان إدوارد فكان له الحظ الأكبر في المشاركة بعدد كبير من الأعمال الفنية هذا العام، ولكن لم يترك بصمة في أي عمل، وإن كان أفضلهم دوره في ولد الغلابة.