شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر هاشم: بعض الناس سيتمنون يوم القيامة لو أن الله لم يتقبل دعائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في شرح الفرق بين الدعاء والاستخارة، مؤكدا أن هناك فرق كبير بين الاثنين.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أحاديث الفتنة» مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الدعاء «نافع 100%» وإذا لم يتحقق بالذي يقصده الإنسان قد يدخره الله له يوم القيامة، أو يكون الله قد رد عنه من السوء.

وأوضح أن «بعض الناس يوم القيامة سيتمنون لو لم يستجب الله لهم الدعاء لما سيرونه من فضل».

ودعا من يؤدون صلاة الاستخارة لتكرار الصلاة 7 مرات حتى يتبين له الخير، مضيفا: «ربما منعك ليعطيك، والتمسوا الخير في أعمالكم».