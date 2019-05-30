شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنشر المصري اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية،للعام الدراسى 2018/2019 عقب اعتمادها رسميا اليوم الخميس،من الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، بنسبة نجاح 85.2%.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 89812 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين75082 طالب وطالبة بنسبة 85،2 % .
وقال طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، ان نسبة امتحان اعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90،2% والاعدادية المهنية بنسبة 75,8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100%.
وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، في حياتهم العملية.
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