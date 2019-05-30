شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: النظام الإيراني يتدخل بشؤون دول المنطقة ويهدد الملاحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إن النظام الإيراني يتدخل بشؤون دول المنطقة ويهدد الملاحة العالمية.

وأضاف في كلمته بقمة مجلس التعاون الخليجي في مكة، أن «سلوك النظام الإيراني وتهديده للملاحة البحرية يعد تحديا سافرا للمواثيق الدولية»، مؤكدًا أن «ما تقوم به إيران من تدخلات في المنطقة يعد تحديا لمبادئ إرساء السلم».

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وذكر أن «الأعمال التخريبية التي طالت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارت تتطلب عملا جادا»، مطالبًا المجتمع الدولي التحرك ضد الممارسات الإيرانية المهددة للسلم.

وأكد أن القمة تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن الدولي، وأن المملكة حريصة على استقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب.

وشدد على أن يد السعودية ستظل دائما ممدودة للسلام، موضحًا أن دعم إيران للإرهابِ عبر أربعةِ عقودٍ وتهديدها للأمنِ والاستقرار بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنةِ هو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية.