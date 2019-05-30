شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: الانتهاء من محطة صرف صحي جديدة بتكلفة 10 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن الانتهاء من إنشاء محطة صرف صحى جديدة بقرية العتقا بمركز إيتاى البارود والتى تصرف 2000م3 / يوم، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتخدم 4 آلاف نسمة بالقرية.

وأوضح «المحافظ» أن أعمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة تجرى فى مدن ومراكز المحافظة على قدم وساق، وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لنهوها، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات الخدمية تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصرف الصحى وتعزيز مشروعات البنية التحتية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

وأضاف المهندس سامى عبد الستار، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، أن المشروع يتكون من محطة رفع وبها عدد 2 طلمبة تصرف وشبكات انحدار بطول 4 كم وخط طرد بطول 1.2كم.