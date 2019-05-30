شكرا لقرائتكم خبر عن «يا كحك العيد يا إحنا.. يا بسكويت يا إحنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الكعك» هو فرحة المصريين بعيد الفطر، وهو أول أطباق الترحيب بالضيوف فى يوم العيد، لذا فإن كل أسرة مصرية مع نهاية أيام الشهر الكريم تسعى لاقتناء «علبة كحك»، إما بشرائها أو تحضيرها وصناعتها منزليا.

والكعك عرفه المصريون منذ 5000 سنة، حيث كانت زوجات الملوك تقدمه للكهنة فى يوم تعامد الشمس على وجه خوفو، حيث اكتشف علماء الآثار وجود 100 شكل للكحك، منها المخروطى والدائرى والمستطيل على المقابر الفرعونية، حيث أطلقوا عليه «القرص»، وكانوا ينقشون عليه صورة الشمس.

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وشرحت النقوش المحفورة على مقبرة الوزير «خميرع» طريقة صناعته، بأنه خليط من الدقيق والعسل والسمن ويضاف له التمر الجاف أو التين، وبعضها كان يصنع بالجبن.

أما عن ارتباط الكعك بعيد الفطر، فقد بدأ فى مصر فى عهد الطولونيين، حيث صنعوه فى قوالب خاصة مكتوب عليها «كل واشكر»، لكنه لم يرتبط باحتفالات عيد الفطر إلا فى عهد الدولة الإخشيدية، عندما قام الوزير أبوبكر محمد بن على المادرانى بتوزيع الكعك المحشو بالدنانير الذهبية على الفقراء احتفالا بالعيد.

أما فى عهد الدولة الفاطمية، فقد أصبح الكعك المظهر الأساسى فى احتفالات عيد الفطر، وتم تخصيص مبلغ 20 ألف دينار لعمل الكعك والغريبة، وكان الخليفة يقوم بتوزيع الكعك بنفسه.

ومع مرور السنوات، أصبح الكحك عادة من عادات المصريين لا يتخلون عنها، وإن اختلف شكلها وسعرها ومكان صناعتها، وبات الكحك أشكالا وأنواعا كثيرة، فمنه الكحك السادة، والمحشو بالملبن والمكسرات من فسدق ولوز وعين جمل والعجوة، حيث تتفنن محال الحلويات فى تقديمه، فيما تحرص بعض الأسر المصرية على صناعة الكعك منزليا، فى أيام الشهر الكريم، حيث تتشارك الأسرة، كبيرها وصغيرها، فى صناعة الكحك والبسكويت والغريبة والبيتى فور. وتتفاوت أسعار الكعك، وفقا لنوعه والمكان المصنوع به، ففى الوقت الذى يمكن شراء كيلو الكعك بـ60 جنيها من «المخبز الآلى»، فإن أسعاره فى محال الحلويات لا تقل عن 120 جنيها للعلبة حتى 6350 جنيها.

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد

كحك العيد