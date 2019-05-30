شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2 % والبنات يكتسحن العشرة الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية اليوم نسبة نجاح الشهادة الاعدادية بالمحافظة والتي بلغت ٨٥.٢% ومن المتوقع ظهورها علي موقع المديرية خلال ساعات علي الرابط التالي : http://results.qalubiaedu.org/

وحصلت الطالبة صفا صبرى عبدربه موسى من قرية برشوم علي المركز الاول فى الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة حيث أجرى المحافظ مكالمة هاتفية مع الطالبة لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.

وحصلت الطالبة رنا محمد سعيد بادارة الخانكة علي المركز الأول بمجموع 280 ،وشيرين فيصل بادارة قليوب بمجموع 280 ،وايمان حمدان بمدرسة سندنهور بادارة بنها علي المركز الثالث بمجموع280،وسلمي السيد بادارة القناطر علي المركز الرابع بمجموع 280.

كما حصلت الطالبة ايمان عبده بادارة طوخ علي المركز الخامس بمجموع 280 ،ورحمة اشرف علي المركز السادس بادارة بنها بمجموع 280 ،ورغدة وليد صلاح علي المركز السابع الطالبة بادارة غرب شبرا الخيمة بمجموع 280 ،ووفا صبري عبد ربه علي المركز الثامن بادارة قها بمجموع 280 ،ومنة الله ممدوح علي المركز التاسع بادارة شبين القناطر بمجموع 280 ،ورؤي حازم بدوي علي المركز العاشر بادارة الخانكة بمجموع 280 .

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وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ،ان ٨٩ الف طالب و ٦٦٨ في ١٢ ادارة تعليمية في ٤٠٥ لجنة علي مستوي المحافظة ادوا الامتحان هذا العام.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم ، ان نسبة امتحان اعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90,2% والاعدادية المهنية بنسبة 75,8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100% .

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الاعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب اعلان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأوضح المحافظ أن المراكز العشرة الاولي في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحده وكلهن من مدارس حكومية.

وكان 89 ألف و925 طالب و طالبة بمحافظة القليوبية قد أدوا إمتحان الشهادة الإعدادية، من بينهم ضعاف السمع، أخرين من المكفوفين، ذلك في 12 ادارة تعليمية و406 لجنة موزعون علي ٤١٥ مدرسة علي مستوي المحافظة.