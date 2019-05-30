شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء العشرة الأوائل بالمرحلة الإعدادية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نورا فاضل، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، التي اعتمدها اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الخميس، بنسبة نجاح 74.5%.

وتنشر «المصري اليوم» أسماء العشرة الأولى في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة البحر الأحمر

1- رؤى حسام الدين عبدالفتاح محجوب، مدرسة الميناء الأعدادية بالغردقة؛ بمجموع 279.5 «الأولى»

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2- -ندى أنور أسماعيل محمد، مدرسة عمرو بن العاص الاعدادية بسفاجا، بمجموع 279.5 «الأولي مكرر»

3- الاء أحمد عبدالحي مصطفى، مدرسة الميناء الأعدادية بالغردقة؛ بمجموع 279.5 «الأولى مكرر» 4- مريم محمود عبدالعال محمد، مدرسة الغردقة الرسمية للغات، بمجموع 279.5 «الأولى مكرر»

5- أمنية أحمد جاد أحمد، مدرسة فاطمة الزهراء الأعدادية بالقصير، بمجموع «279» «المركز الخامس»

6- محمد ممدوح أبوالوفا أحمد، مدرسة جمال عبدالناصر الأعدادية بالقصير، بمجموع «279» الخامس مكرر «

7- عبدالله ممدوح عبدالنبى عبدالرحمن، مدرسة الميناء الرسمية المتكاملة للغات بالغردقة بمجموع 279 «الخامس مكرر»

. 8- نادين أيمن على عبدالوهاب، مدرسة الغردقة الرسمية للغات الاعدادية؛ بمجموع 279 «الخامس مكرر».

9- ميرا ثروت مرزوق جبريل، مدرسة القديس يوسف راهبات الأعدادية، بمجموع 278.75، المركز التاسع

10- ياسمين أيمن على عبدالوهاب، مدرسة الغردقة الرسمية للغات الاعدادية؛ بمجموع 278.75 «التاسع مكرر».