شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يمد «أطفال السجينات» بلبس العيد ضمن مبادرة «دكان الفرحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت «جمعية رعاية أطفال السجينات» برئاسة الكاتبة «نوال مصطفى» ملابس العيد على أكثر من 200 سيدة وأطفالهن الأربعاء وذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة المُدشنة من قبل صندوق تحيا مصر.

من جهتها، قالت الكاتبة نوال مصطفى إن يوم توزيع لبس العيد هو يومًا خاصًا جدا؛ إذ أدخل الفرحة على قلوب مستفيدات الجمعية وأطفالهن، وعبرت قائلة:«شعرت بالسعادة عندما رأيت الرضا في عيون بطلاتي».

كما تقدمت الحاصلة على لقب صانع الأمل بالشكر إلى صندوق تحيا مصر الذي قدم إلى الجمعية أكثر من 2000 قطعة ملابس ضمن مبادرة «دكان الفرحة» والتي تناسب الأعمار المختلفة داخل أسر المستفيدات.

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وتقدمت رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات أيضًا بالشكر إلى فريق عمل الجمعية على مجهودهم المتواصل لتوفير كافة المساعدات وسبل الراحة لمستفيدات الجمعية، كما تمنت للسيدات حياة جديدة مليئة بالأمل والسعادة، مؤكدة على أنها تزرع قيمة الكرامة الإنسانية والعمل والقدرة على التفكير الإبداعي لدى السيدات بشكل دائم.

مستطردة أنه طوال شهر رمضان المبارك أقامت الجمعية العديد من الاحتفالات، من ضمنها حفل الإفطار السنوي الذي يضم نخبة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حفلة الإفطار السنوي لسيدات حياة جديدة وأطفالهن، كما قدمت الجمعية طوال الشهر المساعدات العينية.

وفي جو يسوده الفرحة والبهجة استلم السيدات وأطفالهن الملابس التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وعبرت مستفيدات الجمعية عن مشاعرهن باستلام لبس العيد وما تقدمه الجمعية بشكل عام بهذه الجمل «لو فيه أي مشكلة الجمعية مبتسبناش وبتقف جنبنا» وقالت أخرى «أنا فرحانة أوي النهارده باللبس دا، والجمعية واقفة جنبي على طول وعملتلي مشروع صابون فاتح بيتي وبصرف بيه على عيالي»، وبينت ثالثة «أنا مع الجمعية من 2007 وخرجتني من السجن وعملتلي مشروع بقالة ومشروع صابون ومشروع خياطة ومش بس كدا وقفت جنب بنتي وعملتلها مشروع.»

وفي ختام اليوم وزع المتبرع «محمد السمري» 8 ماكينات حياكة على السيدات اللواتي يمتلكن مهارة الحياكة ويعملن من منازلهن، وذلك في إطار برنامج التمكين الاقتصادي الذي تقدمه الجمعية للسيدات حتى لا يعودن إلى فخ الديون والسجن مرة أخرى.