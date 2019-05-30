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الرئيس السيسى يستمع لشرح عن الاعتداءات على الأراضى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور وصوله مطار الملك فهد بن عبد العزيز فى جدة إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن الاعتداءات على الأراضي السعودية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ  التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي مؤخراً.

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الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور وصوله مطار الملك فهد بن عبد العزيز (2)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور وصوله مطار الملك فهد بن عبد العزيز

 

 

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