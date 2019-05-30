فيديو..الملك سلمان يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجى بقصر الصفا فى مكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، قادة دول مجلس التعاون الخليجى فى قصر الصفا بمكة المكرمة. وتنطلق اليوم الخميس فى مكة المكرمة أعمال القمتين الطارئتين العربية والخليجية اللتين دعت لهما المملكة العربية السعودية، فيما تعقد، غداً الجمعة، أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامى تحت عنوان "قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل"، بمشاركة أعضاء مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية، وتهدف الأولى بحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج والتهديدات الإيرانية، وتركز القمة الاسلامية على القضية الفلسطينية والإسلاموفوبيا.

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