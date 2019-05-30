شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، فى مقدمتهاوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية، وإعلان عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص. الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية فى مكة إجازة عيد الفطر 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد الحكومة: تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر المترو يُبقى على تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال أيام العيد Advertisements جامعة المنصورة تقرر وقف المراقب صاحب واقعة التسبب فى تبول طالبة داخل اللجنة طقس "الويك إند" حار جدا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 رئيس جنوب إفريقيا يشكل نصف حكومته من النساء ويقلل عدد الوزراء 50 شخصا يرحلون قبل أن تطفئ سيجارتك.. التدخين يقتل 8 ملايين سنويا تذكرتى: تأمين الموقع ضد عمليات القرصنة حفاظا على سرية بيانات الجمهور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.