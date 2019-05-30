الرئيس السيسي يستمع إلى شرح عن الاعتداءات على الأراضي السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمع فور وصوله مطار الملك فهد بن عبدالعزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، عن الاعتداءات على الأراضي السعودية.
وقال بسام، في بيان، الخميس، إن الرئيس السيسي شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التي اعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي مؤخرًا.
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