وزارة السياحة راعيًا إقليميًا رسميًا لـ "أمم أفريقيا 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وقعت وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة عقدًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لتكون راعيا إقليميا رسميا لبطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم لعام 2019، وذلك فى ضوء استضافة مصر لهذه البطولة خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبل.

وبحسب بيان اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة السياحة علي استغلال الأحداث العالمية الكبرى للتسويق لمصر دوليا، وهو ما يتضمنه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

وأكدت وزارة السياحة أهمية استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي المهم على أرضها خاصة أن آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة كان في عام 2006، لافتة الي أن هذا يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، ويأتي تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

كما أكدت الوزارة، أهمية دعم البطولات الرياضية الدولية ، حيث تجذب البطولات الرياضية الكبرى، مثل بطولة كأس الأمم الافريقية، ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من كل مكان.

وأضافت الوزارة أنها لا تدخر جهدا لاستغلال الفاعليات الرياضية العالمية لوضع اسم مصر في الملاعب، وقالت "أن وجودنا في الملاعب واستغلال نجوم الكرة العالميين دعاية مميزة لمصر"، مشيرة الى الحملة الدعائية لوزارة السياحة خلال أكبر حدث رياضي عالمي وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨ حيث كانت مصر راعيا إقليميا أفريقيا رسميا للبطولة.

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وأوضحت الوزارة أن جزءًا من حقوقها وفقا للبروتوكول هو استخدام صور اللاعبين وصور و"فيديوهات" زيارتهم للمناطق السياحية والأثرية على منصات الترويج المختلفة الخاصة بالوزارة، مما سيكون له أكبر الأثر في الدعاية لمصر لما يتمتع به نجوم كرة القدم من حب الجمهور والمشجعين من كل الجنسيات والأعمار لهم.

وتابعت الوزارة: "البطولة يشارك بها ٢٤ منتخبا أفريقيا، نتمنى التوفيق للجميع، وندعو للمنتخب المصري الحصول على كأس البطولة للمرة الثامنة".

من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه طبقًا للبروتوكول سيكون للوزارة الحق في وضع شعار Egypt where it all begins، ورابط موقع الهيئة علي موقع الكاف "الاتحاد الافريقي"، كما سيكون لها الحق في استخدام شعار الكاف على كل وسائل الدعاية الخاصة بها.

وأضاف أنه تم الاتفاق على وضع شعار الهيئة في المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباريات وأية أحداث مصاحبة للبطولة، بالإضافة إلى استخدام لوحات الإعلانات في الملاعب التي تستقام فيها المباريات كمنصات إعلانية للهيئة لعرض المواد الترويجية للتسويق لمصر لمدة دقيقة ونصف في كل شوط.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما أشار رئيس الهيئة إلى اهتمام الوزارة بمنتج السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تجذب شرائح مختلفة من السائحين وخاصة الشباب من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى حرص الوزارة علي دعم البطولات الدولية الرياضية، والتى يتابعتها ملايين المشاهدين من مختلف الشرائح العمرية حول العالم ومنها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، للترويج لمصر دوليا.