5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي يخمدون حريق بـ"سنترال الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجح رجال الحماية المدنية في الجيزة في السيطرة على حريق اندلع في مبنى سنترال الجيزة، مساء الخميس، دون إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة.

دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي.

وتبين بالفحص نشوب الحريق بغرفة التكييف بالطابق الخامس، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق وتقليل حجم الخسائر، وساهم سرعة انتقال رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق.