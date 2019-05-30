اندلاع حريق في مبنى سنترال الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في مبنى سنترال الجيزة بميدان الجيزة، مساء الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة النجدة بتصاعد أدخنة من مبنى سنترال الجيزة. وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى باقي المبنى لتقليل حجم الخسائر.

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