نشرة الحوادث المسائية.. مشاجرة أسيوط وعصابة المنازل في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بسبب "ركنه".. مصرع شخص وإصابة آخران في مشاجرة بالأعيرة النارية بأسيوط

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، القبض على طرفي مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية.

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بعد 5 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة 5 منازل بشمال سيناء

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمحافظة شمال سيناء، القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالمحافظة.

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مكافحة المخدرات" تضبط 4 أشخاص بحيازتهم حشيش قيمته 10 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال حملة أمنية من ضبط 7 عناصر إجرامية خطرة وبحيازتهم 1120 طربة حشيش تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين جنيه.

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"زور عملات مصرية وأجنبية".. المشدد 5 سنوات لعامل بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "جمال ط."، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بترويج عملة مزورة بالزاوية الحمراء.

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