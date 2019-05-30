مصر | المعاينة تكشف سر اندلاع النيران في سنترال الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سر اندلاع النيران في سنترال الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي بغرفة التكييف السبب وراء اندلاع النيران بالطابق الخامس بسنترال الجيزة، كما تبين أن الحريق محدود وتم محاصرته بالغرفة مكان الحريق، قبل تمدد النيران.

واندلع حريق محدود بالطابق الخامس بسنترال الجيزة، مساء اليوم الخميس، وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وقوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي كمال، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتبين أن الحريق شب بالطابق الخامس بغرفة التكييف.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.