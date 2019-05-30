مصر | ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت دورية أمنية تابعة لقسم 15 مايو، عاطلين بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين.

البداية كانت في أثناء تجول الدورية النظامية لقسم 15 مايو، حيث اشتبه قائد الوردية الليلة فى شخصين، وعقب تفتيشهما عثر بحوزتهما على 50 جرام من مخدر الهيروين و8 هواتف محمولة، وتبين قيام المتهمين "م. أ. م" و "أ. ع" بتكوين تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الكريمات، وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.