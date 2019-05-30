مصر | بسبب لعب الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب لعب الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الهدوء إلى منطقة عزبة زين بدائرة قسم شرطة حلوان، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين.

البداية كانت بتلقى عمليات النجدة بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين بعزبة زين التابعة لشرطة حلوان ووجود مصابين.

وعلى الفور وجه المقدم هانى أبو علم رئيس المباحث قوة من القسم بقيادة النقيبين أحمد الدالى وأحمد فتحى معاونى المباحث لضبط المتهمين والسيطرة على المشاجرة.



وبالانتقال إلى مكان البلاغ تم ضبط 35 متهما من طرفى المشاجرة، وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة تعدى طفل على زميله أثناء لهوهما بالشارع مما أدى لتدخل الأطراف مع بعضهم بالشوم والأسلحة.

