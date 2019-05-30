أخبار مصر | جلوبال فاير: الجيش المصري الأول عربيا وإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلوبال فاير: الجيش المصري الأول عربيا وإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع "جلوبال فاير باور"، المتخصص في الشئون العسكرية أن الجيش المصري احتل المركز الأول عربيا وأفريقيا واحتل الجيش المصري المركز الثاني عشر عالميًا، مشيرا إلي أن إن مصر تمتلك واحدًا من أكبر الجيوش في القارة الأفريقية مع تزايد الصناعة العسكرية المحلية.

وأعتمد موقع "جلوبال فاير باور" في تصنيفه على 55 عاملا لتحديد "مؤشر القوة" لكل جيش ولا يعتمد الترتيب فقط على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح، وتطور التكنولوجيا المستخدمة.

كما احتلت القوات البحرية المصرية المركز ال٦ عالميا من بين أكثر من ١٣٧ دولة ، كما احتلت القوات الجوية المصرية المركز ال ٩ عالميا من بين أكثر من ١٣٧ دولة علي مستوي العالم .