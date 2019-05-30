أخبار مصر | مبادرة "صنعتي جنوب الوادي" تنجح في تدريب 1122 شاب وشابة على أحدث آليات سوق العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "صنعتي جنوب الوادي" تنجح في تدريب 1122 شاب وشابة على أحدث آليات سوق العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مبادرة "صنعتي جنوب الوادي" التي أطلقتها شركة "فيليب موريس – الرائدة عالميا في صناعة وإنتاج التبغ- بالتعاون مع مؤسسة إنجاز مصر - إحدى المؤسسات غير الهادفة للربح -، في تدريب 1122 شاب وشابة من أبناء محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، على أحدث آليات وتحديات سوق العمل، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من شباب الخريجين، وذلك خلال 66 يوما فقط.

من جانبه أكد فاسيليس جاكتسيليس مدير عام شركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، أن المبادرة حققت نجاحات ملحوظة خلال فترة قليلة منذ انطلاقها في شهر مارس وحتى الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري بهدف توفير المناخ الملائم لدعم الابتكار وريادة الأعمال، لشباب وشابات محافظات الصعيد "سوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، لافتا إلى أنّ المبادرة من المقرر لها أن تمتد لـ 10 أشهر أخرى.

وأضاف جاكتسيليس أنه على مدار شهري مارس وأبريل تم تقسيم المشاركين فى المبادرة إلى فرقًا حيث تم تدريب 229 شابًا وشابّة منهم خلال شهر مارس على المهارات اللازمة لأصحاب المشروعات والتي تشمل مهارات متعلقة بحل المشكلات واستخدام الموارد والقيادة، فيما تم تدريب 49 فريقا بإجمالي250 متدرب من المشاركين في البرنامج، خلال 5 أسابيع، على كيفية تكوين الأفكار والوصول إلى الحلول، والتعرف على بعض التحديات التي قد يواجهونها في السوق مع مستهلكين حقيقيين، مؤكدا أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية فيليب موريس؛ لتعزيز الخدمات المجتمعية التي يمكن أن تساهم في تطوير وتنمية المجتمع، والتي تتعاون فيها الشركة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح.

من جهتها أعربت داليا هلالي، الشريك المؤسس والنائب التنفيذي لمؤسسة إنجاز مصر عن سعادتها بالتعاون مع شركة فيليب موريس مصر في تعزيز مكانة محافظات الصعيد عن طريق تقديم أوجه الدعم المختلفة للشباب في هذه المحافظات ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وتوفير فرص عمل لائقة تُحسّن من حياتهم.

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وأضافت: نحن فخورون بدورنا القيادي في مجال ريادة الأعمال في صعيد مصر، عن طريق تمكين وتدريب وإعداد الشباب من محافظات الصعيد التي تستهدفها المبادرة للقيام بدور فعال في تطوير اقتصاد المحافظات الذي ينعكس إيجابًا على المنظومة الاقتصادية.

كما ينعكس إيجابًا أيضا على خريطة ريادة الأعمال في الدولة بشكل عام. وقالت: من دواعي سرورنا أن نشهد جيل جديد من خريجي التعليم الفني ينطلقون في مسيرة ريادة الأعمال والإبداع، حيث تُعَد هذه المبادرة من أكثر المبادرات التي تستحق المتابعة.

مبادرة "صنعتي جنوب الوادي" المُعدة خصيصاً لطلبة وخريجي المعاهد الفنية بصعيد مصر تأتي ضمن حرص كل من "فيليب موريس" و"إنجاز مصر" على المشاركة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "حياة كريمة".