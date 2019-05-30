الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر.. بيان تفصيلي بالدرجات

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يحتفل المواطنون الأسبوع المقبل بعيد الفطر المبارك.. واليوم أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى للمواطنين بتحسن الجو وانخفاض درجات الحرارة خلال العيد ما يسمح بالتنزه

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح له، انتهاء الموجه الحارة اليوم الخميس، والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غدا الجمعة، إذ إن السبب في ذلك هو التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية، إذ ستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة فتكون على القاهرة 38 درجة، متوقعا أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا فى الطقس واستقرارا فى درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم، أن فترة عيد الفطر المبارك بين يومي الإثنين 3 يونيو حتى الخميس 6 يونيو سيسودها طقس معتدل، موضحة أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترة عيد الفطر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطله

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم، أن فترة عيد الفطر المبارك بين يومي الإثنين 3 يونيو حتى الخميس 6 يونيو سيسودها طقس معتدل، موضحة أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترة عيد الفطر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطله على البحر المتوسط، ويكون حارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء. اقرأ أيضا| والله لسه بدري يا شهر الصيام.. إعلان موعد عيد الفطر ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء. Advertisements وأشار إلى أنه بصفة عامة تسمح الأجواء للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل، والنصيحة القيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، بسبب تكون الشبورة المائية أما فيما عدا ذلك فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان على مدار اليوم. اقرأ أيضا| قبل اشتعالها.. 4 أمور رئيسية لحماية سيارتك في الحر وذكر البيان أن درجات الحراره المتوقعة خلال هذه الفترة ستكون كالتالي: السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة.

الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة.

شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة.

جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة.

جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة. من ناحية أخرى، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة. وحال البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. لمعرفة درجات الحرارة (اضغط هنا) وقال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بدأ العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مضيفا أن الشمس استمرت بعد لحظة الاعتدال الربيعي في 20 مارس الماضي في حركتها الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي. (التفاصيل)

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