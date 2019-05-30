شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 18 محضر إشغال طريق بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية، الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بالمدينة والإعلانات المخالفة. Advertisements وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر إشغال طريق عام وتحرير 9 محاضر نظافة عامة وإزالة 7 إعلانات مخالفة. شارك في الحملة محمد فؤاد عبادي، رئيس قسم الإشغالات بالمجلس والأجهزة المعاونة. تأتي الحملة بناءً على توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بإزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 18 محضر إشغال طريق بالقناطر الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.