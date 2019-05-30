شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دبلوماسي: مصر تخطو بخطى ثابتة نحو طريق الإصلاحات الضريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ورئيس مجلس أمناء المبادرة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية «استثمر في وطنك الثاني مصر»، إن مصر تخطو بخطى ثابتة في طريق الإصلاحات الضريبية الاقتصادية وخاصة الشمول المالي.

وأضاف «سالم»، أن مصر بها فرص استثمارية هامة وفائقة التميز وخاصة في مجالات البنية الأساسية والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن قطاع البنوك المصري آمن ومستقر، مؤكدا على أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري يكشف مدى استقرار سوق الصرف وسوق الائتمان، وخاصة وأن الفرصة متاحة الآن أكثر من أي وقت مضى لجذب الاستثمارات المتجهة إلى شرق أوروبا وروسيا خاصة الخليجية، إذ أن الاستقرار السياسي في مصر أصبح محل احترام وتقدير كامل من الزعماء العرب بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي قد أجبر وبشكل قاطع الدول الراعية للإرهاب على احترام الدولة المصرية بالإضافة إلى الخطوات التي تخطو بها مصر وهي خطوات ثابتة ومستقرة بما تملكه القيادة السياسية من رؤية واعية تعرف كيف تدير المعارك السياسية وكيف تحافظ على شعبها.

جاء ذلك خلال حفل إفطار مجلس إدارة المبادرة مع عدد من القيادات المصرفية بينهم محمد سلام مدير الفرع الرئيسي ببنك الإسكندرية، وحمدون أحمد مدير علاقات كبار العملاء.