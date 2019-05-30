شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: دخول دودة الحشد خبر مرعب للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين انه ووفقا لتصريحات وزارة الزراعة بشأن التقرير الخاص بنتائج تحليل عينة حشرية تم أخذها من قرية العقبة بمركز كوم امبو بأسوان، بأحد حقول الذرة الشامية، عرّف معهد بحوث أمراض النباتات العينة ظاهريا، على أنّها دودة الحشد الخريفية، كما تمت المطابقة بتقنية البصمة الوراثية.

وأضاف أبوصدام إن ذلك يعد أسوأ خبر مرعب بالنسبة للمزارعين فلأول مرة في التاريخ ترصد دودة الحشد داخل جمهورية مصر العربية

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واضاف أبوصدام ان دودة الحشد الخريفية، آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من 80 نوع نباتي وتسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب الهامة اقتصاديا مثل الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة وكذلك لمحاصيل الخضر والقطن، لافتا إلى ان دخول هذه الحشرة الي مصر كارثه كانت متوقعه لدخول الحشرة الاراضي السودانية منذ فترة.

وأوضح ان هذه الآفة تعتبر من أخطر الحشرات نظرا لأنها سريعة التكاثر والطيران لمسافات طويلة فهي تطير لمسافات تصل لـ 100 كم في الليلة الواحدة،

وشدد أبوصدام علي أهمية حماية وتشجيع وجود العوامل البيولوجية الطبيعية التي تحمي النبات من هذه الحشرة مثل "النمل وابرة العجوز" والكائنات المسببة لمرض هذه الحشرة كالفيروسات والفطريات والبكتريا مع توفير المبيدات اللازمة والتوعية للمزارعين بجانب اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية لمقاومة الحشرة، وفق الظروف المحلية،