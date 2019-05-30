شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: دراسة توسعة طريق سوهاج/دار السلام الشرقي وإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أنه سيتم دراسة توسعة طريق سوهاج / دار السلام الشرقى السريع، وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطريق، نظرا لشكاوى أهالى المركز المتكررة من خطورة الطريق والحوادث المتكررة عليه .

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حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بسوهاج

جاء ذلك اليوم خلال تفقد المحافظ للطريق، يرافقه العقيد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة مرور سوهاج، والمهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الري، ولطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة دار السلام، وممثلي مديرية الطرق والكباري، وهيئة الطرق والكباري، والإسعاف.

حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بسوهاج

ووجه محافظ سوهاج، بزيادة معدلات الأمان على الطريق وخاصة فى الجزء المار بمركز ومدينة دار السلام، وتركيب مطبات صناعية على مفارق الطريق، وصيانة أعمدة الإنارة، وتوفير الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية على الطريق، وذلك للحد من الحوادث المتكررة عليه وحرصاً على سلامة المواطنين وسائقي السيارات، كما وجه بإزالة عدد من المباني المخالفة والمتعدية على حرم الطريق، ومنها محلات على الطريق بنطاق قرية " المشايخ "، وإمهال أصحاب هذة المحال يومان حتى يتمكنوا من نقل أغراضهم مع توفير مقر بديل لهم داخل المجلس القروي.

حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بسوهاج

وأشار المحافظ، إلى أن طول الطريق الشرقى السريع بنطاق مركز دار السلام يصل إلى 70 كيلو متر، إبتداء من إسعاف الحواويش إلى مدينة دار السلام بعرض 9.5 متر، وتظهر المناطق الأكثر خطورة بسبب قرب النيل من الترعة الفاروقية، وإزدحام السكان بدايةً من قرية الأحايوة شرق بمركز أخميم وحتى مركز دار السلام بطول 35 كيلو متر م تقريبا.

حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بسوهاج