شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم مدير أمن أسيوط على مدرسة بمسقط رأسه بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إطلاق اسم الراحل اللواء جمال شكر مدير أمن اسيوط والذي توفى إثر انقلاب سيارته بالطريق الصحراوي بأسيوط على مدرسة القرشية الثانوية المشتركة بالقرية تخليدا لذكراه. كان الألاف من اهالى قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، قد شيعوا جنازه اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخليه مدير أمن أسيوط، والذي توفي امس الاربعاء فى حادث انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة. Advertisements

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