شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسى 2018/2019، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 89812 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 75082 طالبًا وطالبة بنسبة 85,2 %.

وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90,2% والإعدادية المهنية بنسبة 75,8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

لنتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا..

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