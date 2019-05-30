الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة السعة

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الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائجه العالمية لحركة المسافرين جوا، حسب بيانات أبريل 2019، والتي أظهرت ارتفاعاً في الطلب (والذي يقدّر بناءً على إيرادات المسافر الواحد في الكيلومتر الواحد) بنسبة 4.3% مقارنة مع أبريل 2018.
فيما حققت السعة (التي تُقدر بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) نمواً بنسبة 3.6% وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 82.8%، وهو ما شكل رقماً قياسياً بالنسبة لشهر أبريل، متجاوزا الرقم القياسي السابق والبالغ 82.2%، وسجل أبريل أرقاما قياسية على صعيد عوامل الحمولة الإقليمية في أفريقيا وأوروبا
فيما حققت السعة (التي تُقدر بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) نمواً بنسبة 3.6% وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 82.8%، وهو ما شكل رقماً قياسياً بالنسبة لشهر أبريل، متجاوزا الرقم القياسي السابق والبالغ 82.2%، وسجل أبريل أرقاما قياسية على صعيد عوامل الحمولة الإقليمية في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وقال أليكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "شهدنا ارتفاعاً قوياً ولكن غير استثنائي في الطلب على السفر الجوي خلال أبريل، ويعزى ذلك إلى توقيت عيد الفصح، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد والتجارة العالميين في ظل الخلافات بخصوص التعاريف وغيرها من الشؤون التجارية، ما أدى إلى انخفاض أرقام هذا العام عن نظيرتها العام الماضي، كما أسفر الأداء العالي للناقلات الجوية في إدارة استخدام الطائرات، عن تسجيل أرقام قياسية على صعيد عوامل الحمولة".
وشهد شهر أبريل زيادة في معدل الطلب العالمي على الرحلات الجوية بنسبة 5.1% مقارنة بشهر أبريل 2018، وسجلت كل المناطق زيادة في الحركة الجوية قياساً بالعام الماضي، مع تصدر الناقلات الجوية الأوروبية. كما ارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 3.8%، وانخفض عامل الحمولة بواقع 1.1 نقطة مئوية إلى 82.5%.
من جهة أخرى ارتفع الطلب على السفر المحلي بواقع 2.8% في أبريل 2019 قياساً بأبريل 2018، ولكنه هبط عن معدل النمو السنوي المسجل في مارس بنسبة 4.1%. ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى التطورات في الصين والهند. كما ازدادت السعة بنسبة 3.2%، وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.3 نقطة مئوية إلى 83.2%.
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