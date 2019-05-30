انت الان تتابع الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة السعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائجه العالمية لحركة المسافرين جوا، حسب بيانات أبريل 2019، والتي أظهرت ارتفاعاً في الطلب (والذي يقدّر بناءً على إيرادات المسافر الواحد في الكيلومتر الواحد) بنسبة 4.3% مقارنة مع أبريل 2018.

فيما حققت السعة (التي تُقدر بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) نمواً بنسبة 3.6% وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 82.8%، وهو ما شكل رقماً قياسياً بالنسبة لشهر أبريل، متجاوزا الرقم القياسي السابق والبالغ 82.2%، وسجل أبريل أرقاما قياسية على صعيد عوامل الحمولة الإقليمية في أفريقيا وأوروبا

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