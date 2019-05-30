انت الان تتابع 80 ألف اشتركوا في صفحة صاحب للإيجار.. فيسبوك ينهى أزمة الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«صاحب للإيجار» صفحة على السوشيال ميديا، أثارت جدلا واسعا فى المجتمع المصرى، بعد إعلان مؤسسيها إمكانية تأجير أصدقاء للقيام بالعديد من مهام الصداقة

قد يبدو الأمر طبيعيا عندما نجد إعلانا على صفحات السوشيال ميديا عن تأجير شقق أو سيارات أو فيلات أو دراجات، ولكن ليس من الطبيعى أبدا أن نجد إعلانا نصه "أي حاجة أنت عاوزها أو عاوزاها هنعملهالك بس كلمنا.. عندك اجتماع وعاوز حد يروحه معاك كلمنا.. عاوز واحدة تناسبك تمثل إنك مرتبط بيها ليلة كاملة كلمنا.. عاوزة حد يروح معاكِ السينما وتاكلوا في حتة حلوة بعدها كلمينا.. إحنا بنأجرلك صاحبك". لذا تسبب الإعلان فى حالة من الجدل، ولكن الأمر الغريب هو تسارع الآلاف من الشباب للسؤال عن الأسعار والتفاصيل، وإرسالهم طلبات تأجير أصدقاء لهم.

بداية الفكرة منذ ما يقرب من شهرين بدأ أربعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 عاما، يخططون لفكرتهم وهى تأجير أصدقاء لكل من يبحث عن صديق يرافقه فى يومه، أو فى حدث مهم بالنسبة له، ثم تطورت الفكرة وأصبحت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن يوميا عن "صاحب للإيجار". حسين سقراط أحد مؤسسى

بداية الفكرة

منذ ما يقرب من شهرين بدأ أربعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 عاما، يخططون لفكرتهم وهى تأجير أصدقاء لكل من يبحث عن صديق يرافقه فى يومه، أو فى حدث مهم بالنسبة له، ثم تطورت الفكرة وأصبحت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن يوميا عن "صاحب للإيجار".

حسين سقراط أحد مؤسسى فكرة "صاحب للإيجار"، قال لـ"التحرير"، إن الفكرة جادة للغاية وليست مجرد فكاهة كما يعتقد البعض، ومنذ شهرين بدأ التخطيط لها هو و3 آخرون من أصدقائه وهم بلال عزت، ومحمد محمدى، وأحمد فرج، ويعملون معا فى وظائف خاصة بالتسويق والتصميم.

"صاحب للإيجار friend for rent"

فى 21 مايو قرر سقراط وأصدقاؤه تحويل الفكرة إلى واقع، فقاموا بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

سقراط يقول فى أول ثلاثة أيام لم يحدث تفاعل كبير على الصفحة، ولكن بعد مرور 9 أيام ازداد التفاعل، ووصل 80 ألف رسالة على الصفحة يطلبون تأجير صاحب، وبعض الرسائل تريد التأكد من فكرة الصفحة ويسألون عن الأسعار، ووصل عدد متابعي الصفحة نحو 110 آلاف.

وأكد سقراط أنه سيتم وضع قواعد صارمة لتجنب حدوث أى مشكلات، وقريبا سينطلق التطبيق الذى ستقدم الخدمة من خلاله، ولن يتم الإعلان عن الأسعار إلا بعد انطلاق التطبيق. (اقرأ أيضا: بائع ملابس يمزق جسد صديقه بسبب خلافات مالية)

الأمان

سقراط أوضح أن لديهم خططا محكمة للحفاظ على أمان العملاء والمندوبين، منها أخذ بطاقات الرقم القومى من الطرفين، مع التأكد من هوية المندوب عن طريق حضوره لمقر الشركة، وكذلك التأكد من هوية العميل عن طريق إرسال البطاقة مع فيديو 30 ثانية وهو يطلب فيه الخدمة، بحيث يتم التأكد من أنه هو الشخص بعينه.

وأضاف سقراط أن التطبيق الذى ستوفر الشركة الخدمة من خلاله، سيحصل على حق استخدام الكاميرا الخاصة بهواتف العميل والمندوب، بحيث يتم مراجعتها قانونيا عند حدوث أى مشكلة فى تقديم الخدمة لمعرفة سبب المشكلة والمبادرة بحلها فورا عن طريق فصل المندوب نهائيا أو رفض التعامل مع العميل مرة أخرى نهائيا مع تقديم شكوى قضائية عن طريق المستشار القانونى الخاص بنا إذا لزم الأمر.

وأكد سقراط أن الشركة ستقوم بمراجعة كل بيانات الأشخاص المتقدمين لتمثيل الشركة بما فى ذلك مراجعة السجل الإجرامى من جانب المستشار القانونى للشركة ويتم استبعاد كل من له سابقة من أى نوع كان.

الإقبال على الفكرة

أقبل عدد كبير من المواطنين، خاصة فئة الشباب، على الفكرة، وأسرعوا فى التساؤل عن أسعار الخدمة، بينما تناول بعضهم الأمر بسخرية من خلال التعليقات الساخرة.

ومن التعليقات على إعلانات "صاحب للإيجار"، تعليق إحدى الفتيات تقول "نسأل الأسئلة المهمة دلوقتى لو جبت واحد يودينى السينما هو اللى هيدفع عشان هو الراجل ولا أنا"، وكتب آخر يقول "ماينفعش نأجر حد يمتحن مكانا"، وكتب آخر يعرض نفسه للإيجار قائلا "أنا للإيجار يا جماعة لو حد عايزنى فى أى حاجة ومش هنختلف فى الأسعار"، وكتب آخر "أنا ما عنديش صحاب ممكن تشغلونى معاكم". (اقرأ أيضا: «طلع ندل».. رحلة الصحاب انتهت بالدم في حي الأربعين)

الخدمات

يقول سقراط إن الخدمات لديهم نوعان، خدمات أفراد وأخرى للشركات، وهى كالتالى:

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خدمة التسوق

وهى إرسال مندوب ليقوم بإيصال العميل إلى مكان التسوق، ويشاركه فى عملية التسوق، مع مراعاة تميز المندوب فى اختيار الألوان ومعرفة العروض المختلفة من المتاجر الشهيرة، بل ويبدى رأيه وإعجابه باختيارات العميل، بهدف حصول العميل على تجربة تسوق مختلفة وغير مسبوقة، والهدف من هذه الخدمة معالجة الكثير من المشكلات التى تواجه أفراد المجتمع فى العصر الحديث.

خدمة التمريض

وهى خدمة مقدمة لكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة بسببها لم يعد لديهم أصدقاء، وتوفر الخدمة لهم صديقا بحيث يكون ممرضا أو ممرضة حسب احتياج العميل، ليعتنى به طبيا، ولا ينتهى الأمر عند هذا الحد، بل يشاركه يومه بالكامل بحيث يصبح رفيقه أينما أراد أن يذهب، بل ويشاركه هواياته مهما كانت، وذلك بهدف تعويض هؤلاء الأشخاص عما فقدوه من المجتمع ليجدوا شخصا يهتم بما يريدون وليس مجرد ممرض أو ممرضة.

خدمة المرافقة

وهى خدمة مقدمة للمقبلين على الزواج أو أى شخص لديه مناسبة اجتماعية كبيرة ويحتاج إلى دعم صديق، بحيث توفر للشاب صديقا والفتاة صديقة، لمرافقتهم طوال اليوم ومساعدتهم فى كل تفاصيل اليوم مع وجود سيارة توفر لهم التنقلات خلال اليوم، وسيكون المندوب فى هذه الحالة خبيرا بطرق ترتيب الزواج وغيرها بهدف إتمام الحدث بأفضل ما يمكن.

خدمة الترفيه

يتم تنفيذ تلك الخدمة على أسس وخطط آمنة بالكامل، بحيث يتم وضع 4 خطط للترفيه فى المكان المستهدف على سبيل المثال محافظة الإسكندرية، بحيث يكون الجدول الخاص بكل رحلة معروفا لدى العميل ولدى المندوب، حتى يكون المندوب مسئولا عن نقل الأشخاص بسيارته وهى حسب طلب العميل، وتبدأ الرحلة لزيارة أماكن مختلفة ومحددة من قبل الشركة لتتم الرحلة بأمان للمندوب والعميل.

خدمة الصديق المستمع

هذه الخدمة مقدمة للأفراد الذين يعانون من الوحدة بحيث توفر لهم شخصا يستمع إلى كل مشكلاتهم يستمع إلى كل مشكلاتهم، دون أن يعرف أسماءهم الحقيقية، أو يرافقهم فى رحلاتهم الطويلة، أو يدخل معهم سينما وغيرها من الأمور التى قد يتم طلبها من العميل بحيث نعالجها ونجعلها ممكنة الحدوث. (اقرأ أيضا: الفريند زون ومسلسلات رمضان| أحمد داوود في «زي الشمس» )

خدمة التعليم

وهى ركن خاص لكل من يمتلك مهارة فى شيء ما، لا يستطيع العميل تأجير صاحب المهارة ليعلمه إياها مثل من يمتلك أكثر من لغة مختلفة يتم استئجاره ليتحدث تلك اللغة مع العميل لمدة ساعة أو ساعتين، ليكون هذا القسم من التطبيق بمثابة منصة لأصحاب المهارات ليعرضوا مهاراتهم ويكون بمثابة فرصة تعلم شيء جديد.

خدمات حسب الطلب

وهو قسم خاص بطلبات تأجير أصدقاء ليقوموا بمهام لأشخاص آخرين، مثل المساعدة فى أى جهد جسدى أو الوصول إلى أى مكان أو الذهاب لحضور أحد الأفلام الشهيرة، أو زيارة أى مكان سياحى، وغيرها من الخدمات التى قد يطلبها العملاء.

خدمات الشركات

وهى خدمات كثيرة أبرزها توفير شخص ذي مظهر أنيق لحضور الاجتماعات المختلفة، وتوفير أشخاص لتصوير الإعلانات، وأشخاص للعمل فى أى شركة وفى أى وظيفة لمدة يوم واحد فقط.

لا توجد موانع قانونية

خالد عبد الرحيم المستشار القانونى، قال لـ"التحرير"، لا توجد موانع قانونية لعمل شركة لتأجير الأصحاب، فهى مثلها مثل شركتى أوبر وكريم، والخدمة ستتم بالقبول بين العميل والشركة، وطالما أن الشخص فى كامل قواه العقلية ولا يعانى من أى مرض عقلى ولا يتم استغلاله فى أى شيء مخالف للقانون، لافتا إلى أن الفكرة قائمة على الحرية الشخصية، وتشبه فكرة الجليس المتعارف عليه منذ قديم الزمان، ومن المتوقع أن يقبل عليها العديد من أبناء الطبقة الراقية، لأن التعامل سيكون بشكل راق.

وأضاف عبد الرحيم أن التخوف من نتائج تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، وليس إنشاء الشركة أو التطبيق، وقد يتحول الأمر إلى أرض خصبة للمخالفات القانونية فيما بعد ولا تستطيع إدارة الشركة السيطرة عليه.