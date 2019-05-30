شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، الخميس، جولة تفقدية لمستشفي بنها التعليمي للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية، كما تفقّد أعمال التطوير الجاري إنشائها بالمستشفي بتكلفة ٢٦٠ مليون جنية.

وتحتوي المستشفي الجديد على 8 حجرات للكشف (باطنة – أطفال – الجراحة – ووحدة إستقبال السموم وغرفتين للملاحظة)، بالإضافة إلى قسم للحوادث والطواري به 10 أسرة وجناح للعمليات البسيطة به غرفتين عمليات وغرفة للعظام وحجرة إقامة بها 4 أسرة.

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كما يوجد بمبني الإستقبال أيضا ثلاث غرف عمليات (جراحة عامة – جراحة عظام – جراحة مخ وأعصاب) وجميع ملحقات العمليات بالإضافة إلى جناح كامل للعناية المركزة به 10 أسرة وجميع ملحقاتها فضلا عن حجرة أشعة تليفزيونية.

أكد الدكتور عبدالعاطي الغنيمي، مدير المستشفى، أن تكلفة تطويرالمبنى الرئيسي للمستشفى بلغت ٣٠ مليون جنيه، وتشمل تطوير قسم الاستقبال، والنساء والولادة، وقسم العلاج الطبيعي، والمسالك البولية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتمريض، موضحا أن إجمالي تكلفة أعمال التطوير بالمستشفي بلغت ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه.

واطمئن المحافظ على أحوال المرضى وتفقد أقسام المستشفي المختلفة، ومدي توافر الأدوية للمرضي، وتفقد وحدات العناية المركزة والغسيل الكلوي واطمئن على صحة المواطنين وقد أبدى الجميع سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبدالعاطي الغنيمي مدير عام المستشفي، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.