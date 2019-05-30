شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال على أرض الفيروز.. أحمد المنيسى"الشهيد العاشق لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تراه أعين بشراً.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " الخليج 365" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

ـ وفى الحلقة الخامسة والعشرين نستعرض قصة البطل "أحمد المنيسى"

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شهيد جديد من أبطال القوات المسلحة، دافع عن أرض الوطن حتى استشهد دفاعاً عن وطنه وعرضه، أنه الشهيد صف ضابط أحمد المنيسى.

ولد البطل بقرية قليب إبيار، التابعة لمركز كفرالزيات، في محافظة الغربية، واستشهد خلال العمليات الشاملة بسيناء 2018.

عرف البطل بأخلاقه ومعاملته الحسنة مع الجميع صغيراً وكبيراً، كما عرف بعشقه لمصر ووطنه، ودفاعه المستميت عن تراب الوطن ضد كل من يهاجم مصر ولو بكلمة واحدة.

وشهدت جنازة الشهيد، حضور غير مسبوق بمحافظة الغربية، فى مظاهرة حب ووداع يليق ببطل مصر الذى استشهد دفاعاً عن وطنه وعرضه.