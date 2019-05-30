شكرا لقرائتكم خبر عن 100مليون صحة: إدخال إضافات مع الرضاعة الطبيعية يعرض الطفل لـ 6 أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حملة 100 مليون صحة، أن إدخال أية إضافات مع الرضاعة الطبيعية فى الشهور الأولى تعرض الطفل إلى الإسهال والإلتهاب الرئوى وسوء التغذية والأنيميا (فقر الدم)، وكذلك أمراض ضعف النظر والبول السكرى ولين العظام. وقالت حملة 100 مليون صحة، أن تكرار الرضاعة للطفل ليلا ونهارا وكلما زادت الرضاعة زاد إدرار اللبن. Advertisements وتابعت 100 مليون صحة، إرضاع الطفل لمدة كافية تكفيه حتى ولو كان مريضا أو قليل الوزن. ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان توفر الألبان شبيهة لبن الأم لأكثر من 300 ألف طفل سنوياً يتم صرفها من وحدات الرعاية الأساسية.

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