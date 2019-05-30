شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة فى مقدمتها، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية، وإعلان عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد إجازة عيد الفطر بداية من الثلاثاء المقبل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة عيد الفطر يومان للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والأجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهرى يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.

السيسى يشاهد بقايا صواريخ "حوثية- إيرانية" استهدفت السعودية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن الاعتداءات الحوثية بدعم إيرانى، على الأراضى السعودية.

هيومن رايتس ووتش وأخواتها فى خدمة الإخوان.. المنظمات الحقوقية تصدر تقارير لصالح التنظيمات الإرهابية تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان.. قنوات الجزيرة و BBC و CNN المنصات الإعلامية لترويج التقارير المشبوهة

تتعجب كل العجب عندما تطلع عن التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية التى تصف نفسها بالدولية، إذ تصف التنظيمات الارهابية بأرقى المصطلحات وكأن الجماعات التى ترفع السلاح أحزابا سياسية، وعلى رأس هذه المنظمات هيومن رايتس ووتش ومركز الكرامة المملوك لعبد الرحمن النعيمى القطرى والمدرج على قوائم الإرهاب، وغيرها من المنظمات.

الحكومة: تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر

عقد اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

الصندوق الأسود لـ"هشام عشماوى".. ضابط الصاعقة خرج من الخدمة فى القوات المسلحة عام 2011 لتطرفه الدينى وعدم لياقته النفسية.. انشق عن أنصار بيت المقدس وأسس تنظيم المرابطون فى ليبيا.. وصدرت ضده عدة أحكام بالإعدام

تسلمت المخابرات المصرية، فى الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، من الجيش الوطنى الليبى، أخطر العناصر الإرهابية «هشام عشماوي» الذي خطط ونفذ العديد من العمليات الإرهابية فى مصر وليبيا، بعد أن تم القبض عليه فى أكتوبر الماضى.

المترو يُبقى على تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال أيام العيد

قررت شركة مترو الأنفاق استمرار مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام إجازة عيد الفطر، لتستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، بإجمالى 21 ساعة تشغيل يومى بدلا من 20 ساعة، وفق جدول التشغيل المعمول به منذ بداية شهر رمضان.

"تبول لا إرادى فى مدرج الامتحان".. طالبة المنصورة تروى تفاصيل الحادث المؤسف: المراقب مرضيش يخرجنى للحمام.. وتدعى: "منه لله مش مسمحاه أهان كرامتى وكسرنى أمام زمايلى".. والجامعة تنتصر للفتاة وتحول الدكتور للتحقيق

فى واقعة مؤسفة، تعرضت لها طالبة بكلية الآداب بجامعة المنصورة لموقف محرج نتيجة تبولها لا إراديا داخل لجنة الامتحان، بعد تعنت رئيس اللجنة وإصراره عدم السماح لها بالذهاب للحمام أثناء أدائها الامتحان.

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جامعة المنصورة تقرر وقف المراقب صاحب واقعة التسبب فى تبول طالبة داخل اللجنة

أصدرت جامعة المنصورة اليوم الخميس، بيانا حول منع طالبة بكلية الآداب من دخول الحمام أثناء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى تبولها لا إراديا داخل لجنة الامتحان.

"المعادن النادرة تدخل معركة أكبر اقتصادين فى العالم"..سلاح قوى تستخدمه الصين ضد أمريكا.. يدخل فى مجالات متعددة منها الدفاع الوطنى والسلع الاستهلاكية والهواتف والكاميرات عالية الدقة.. أبل أول المعتمدين عليها

معركة كبيرة يشهدها النظام المالى فى منطقة اليورو، نتيجة الصدام بين أكبراقتصادين فى العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما تسبب فى تراجع كبير للبورصات الأوروبية، أمس الأربعاء، بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزى الأوروبى من تداعيات الحرب التجارية، إلى جانب تلويح بكين بورقة صادرات المعادن النادرة فى نزاعها مع واشنطن.

طقس "الويك إند" حار جدا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38.. الأرصاد: انخفاض طفيف وتدريجى بمعدل 3 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة.. والعظمى بالعاصمة تصل إلى 36 الأحد المقبل

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بكافة الأنحاء غدا الجمعة "الويك إند" فى ظل الارتفاع التدريجى الذى شهدته كافة الأنحاء بالبلاد بدء من الثلاثاء الماضى ، ووصلت ذروته اليوم الخميس حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 39 درجة ، مع توقعات بانخفاض طفيف بالدرجات بداية من غدا الجمعة بمعدل درجة يعقبة انخفاض درجتين بمعدل درجتين مع يوم الأحد .

الرئيس النيجيرى فى خطاب ولايته الثانية: أتعهد بمكافحة الإرهاب والفساد

تعهَّد الرئيس النيجيرى محمد بخارى، بالقضاء على انعدام الأمن والفساد المستشرى فى أكبر دولة مُصدّرة للنفط فى القارة الأفريقية، وذلك بعد تنصيبه رئيسا لولاية ثانية بالعاصمة أبوجا.

رئيس جنوب إفريقيا يشكل نصف حكومته من النساء ويقلل عدد الوزراء

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50 شخصا يرحلون قبل أن تطفئ سيجارتك.. التدخين يقتل 8 ملايين سنويا

إذا كنت مدخنا طبيعيا فهذا يعنى أنك تستغرق بين 3 و5 دقائق للانتهاء من سيجارتك، وهذا يُعنى أن أكثر من 50 شخصا يفارقون الحياة بين إشعال سيجارتك وإطفائها، فالتدخين يقتل شخصا كل 4 ثوانٍ.

الظاهرة رونالدو: أحب مشاهدة محمد صلاح

أشاد الظاهرة البرازيلية رونالدو، رئيس نادي بلد الوليد الإسبانى، بقدرات النجم المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوفه ليفربول الإنجليزى قبل مواجهة توتنهام بعد غد، السبت، بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، فى نهائي دوري ابطال اوروبا.

تذكرتى: تأمين الموقع ضد عمليات القرصنة حفاظا على سرية بيانات الجمهور

أعلن مسئولو شركة تذكرتى تأمين الموقع الذى تم طرحه مؤخراً لحجز وبيع تذاكر بطولة امم افريقيا بوسائل تأمين قوية منعا لأى عملية قرصنة على الموقع.

الترجي ضد الوداد.. بطل تونس يسعى لمعادلة إنجاز الأهلى فى دورى الأبطال

يسعى نادي الترجي التونسي للحصول على لقب دوري ابطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي عندما يستضيف الوداد البيضاوى المغربي غداً الجمعة بملعب "رادس"، في إياب نهائي المسابقة القارية.

طقس العيد معتدل على السواحل حار بالدلتا والصعيد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن طقس عيد الفطر، الذى يبدأ الثلاثاء المقبل، سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على الوجه البحرى والصعيد، بينما تتراوح درجة الحرارة العظمى بالقاهرة بين 35 و36.