شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مسببات الإعاقة بالوحدات الصحية والعلاج مجانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالصحة، إنه تم تخصيص برنامج قومى بوحدات الرعاية الأساسية بالقاهرة والمحافظات للكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة للأطفال حديثى الولادة .
وأضافت المصادر، أن جميع الكشوفات تتم بالمجان للمواليد، لافتة إلى أن التطعيمات تمنح لجميع الأطفال بدون تميز حتى الأجانب وتابعت: لدينا أطباء ومتخصصون للكشف المبكر مع توفير الرعاية الطبية بعد الكشف.
وتابعت أن وحدات الرعاية الأساسية تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة وهناك طواري تعمل بالوحدات لاستقبال الحالات الطارئة وعلاجها أو تحويلها إلى المستشفيات المركزية والعامة بعد اسعافها.
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