إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد إثر انفجار أسطوانة غاز داخل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة المعصرة. ورد بلاغ لمسؤول غرفة النجدة يفيد بانفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل الكائنة بعزبة الهجانة في المعصرة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ وتم السيطرة على الحريق وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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