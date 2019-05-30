"صفقة العيد في قبضة الأمن".. ضبط شحنة حشيش بـ10 ملايين جنيه -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال ضبط 4 عناصر إجرامية خطرة وبحيازتهم 1120 طربة حشيش تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين جنيه.

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة في تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة ضم (ثلاثة عاطلين – أحدهم سبق اتهامه في عدد 10 قضايا متنوعة ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس سنتين في قضية تبديد "زعيم التشكيل").

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارتين ملاكي بطريق (القاهرة/الإسكندرية الزراعي) دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

عثر بحيازتهم على عدد (670 طربة لمخدر الحشيش وزنت 67 كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه، عدد 9 هاتف محمول) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأيدوا ما جاء بالتحريات.

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كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب ) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم في كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته (عدد 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية النشطة في ذلك المجال واستهداف أوكارهم.