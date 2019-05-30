إخماد حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، حريقا اندلع بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر إحدى الجامعات الخاصة. تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين نشوب الحريق بكابينة محول كهرباء خاصة بجامعة مصر، وأمكن السيطرة عليه ومنع امتداده إلى مباني الجامعة.

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