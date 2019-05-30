أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" عن دراما رمضان: غياب الأعمال التاريخية والدينية وتغول المادة الإعلانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" عن دراما رمضان: غياب الأعمال التاريخية والدينية وتغول المادة الإعلانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم، لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لها، برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس، واستعرضت تقارير لجنة رصد الأعمال الرمضانية والتي شملت الملاحظات التي رصدتها عن 23 مسلسل في مختلف الشاشات.

وتبين من تقارير الرصد انخفاض معدل المخالفات إلى النصف في الأسبوع الثالث مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني، كما أظهرت مؤشرات الرصد أن أغلب المخالفات تدور حول الألفاظ السوقية المتدنية بنسبة 65%، وأن هناك 3 مسلسلات الأقل مخالفة على مدار الأسابيع الثلاثة وهي "حكايتي ولآخر نفس، وطلقة حظ".

واستعرضت اللجنة الأعمال الدرامية التي تم عرضها طوال شهر رمضان وتم الاتفاق على عمل تقرير من المادة الموضوعية والاهتمامات والهموم التي شغلت الكتاب وتمت معالجتها ومضامين ما تم تقديمه وعلاقة ذلك باهتمامات الأسرة وقربها أو بعدها عن القضايا المطروحة في الحاضر.

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كما ناقشت لجنة الدراما غياب المسلسل التاريخي والديني والسمات الخاصة البارزة بفنون الترفيه وأسلوب توظيفها ومدى قربها أو بعدها مما يشغل افراد المجتمع والأسرة بشكل خاص باعتبارها المستقبل الرئيس لهذه الأعمال.

واهتمت اللجنة في اجتماعها بتغول الإعلانات على المادة الدرامية وناقشت أسلوب مواجهة هذا العدوان الذي يتم منذ سنوات.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من الدكتورة هدي زكريا عضو الأعلى للإعلام، و الناقدة خيرية البشلاوي والسيناريست هاني كمال والمخرج أحمد صقر بالإضافة لأعضاء اللجنة الفنية للرصد.