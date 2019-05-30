أخبار مصر | المطارات المصرية تستعد لاستقبال إجازات عيد الفطر المبارك وعودة المعتمرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المطارات المصرية تستعد لاستقبال إجازات عيد الفطر المبارك وعودة المعتمرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت وزارة الطيران المدنى استعداداتها؛ لاستقبال موسم إجازات عيد الفطر المبارك حيث وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية والتي ستشهد كثافة في حجم الحركة الجوية وأعداد الركاب خلال تلك الفترة خاصة مع بداية توافد الجماهير والبعثات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتوافد السياح من جميع دول العالم إلى مطارات الجذب السياحي؛ لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بأجواء المقاصد السياحية المصرية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، حيث اثني الفريق يونس المصرى على الجهد المبذول من جميع العاملين بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية من أجل تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الراحة للسادة المعتمرين.

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كما أشاد سيادته بانتظام وانسيابية حركة التشغيل والتنسيق الجيد مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية؛ لتيسير إجراءات السفر والوصول ومنع التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات السفر والوصول.

ودعا الوزير جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد والتفاني فى خدمة المسافرين والالتزام بأداء مهامهم المختلفة بالكفاءة المعهودة وعلى الوجه الذي يليق بالشكل الحضاري للمطارات المصرية وقطاع الطيران المدني .

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المخطط أن تسير متوسط 100 رحلة دولية وداخلية يومياً فى الاتجاه الواحد من مطار القاهرة والمطارات المصرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .