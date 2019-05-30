أخبار مصر | الإمام الأكبر يثني على جهود وزارة الأوقاف ويؤكد أهمية رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يثني على جهود وزارة الأوقاف ويؤكد أهمية رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة.

قدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة ملخصًا لجهود الوزارة في النهوض بالخطاب الدعوي في مصر، ورفع مستوى الأئمة والخطباء، واستعادة دور المساجد في رفع الوعي المجتمعي، وغرس قيم المواطنة والتعايش المشترك، مبينًا أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته.

من جهة أخرى أثنى فضيلة الإمام الأكبر على جهود الوزارة في نشر صحيح الدين الإسلامي في مصر وعلى تعاونها المثمر مع الأزهر الشريف، داعيًا شباب الدعاة والقادة في وزارة الأوقاف إلى التمسك بالمنهج الأزهري، ورفض أي خطاب يتعارض مع هذه المنهج، مشددًا على أن منهج الأزهر هو الضامن الوحيد للاستقرار والتعايش وتماسك النسيج المجتمعي في مصر.